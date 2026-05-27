タレントの中川翔子が27日、自身のXを更新し、発売40周年を迎えたゲーム『ドラゴンクエスト』のお祝いイラストを公開すると、ネット上で話題になっている。【画像】フローラ・アリーナ・バーバラ！中川翔子が描いた『ドラクエ』イラスト大の『ドラクエ』好きで知られる中川は、「今日はドラクエの日！！ドラゴンクエスト40周年おめでとうございます！！絵を描いたよ人生はロールプレイング」とカラーのイラストを公開。イ