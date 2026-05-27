高市首相は27日、トクリュウ＝匿名・流動型犯罪グループへの対策強化に取り組む考えを強調しました。高市首相「政府一丸となって、金融機関、通信事業者とも連携して社会全体的に対策を講じなればいけません」高市首相は、特殊詐欺による被害額を「史上最悪」だとしたうえで、栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件が「トクリュウ」による犯行とみられていることを念頭に、「撲滅に向けた対策は徹底的に講じていかなければならない