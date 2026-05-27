元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一（42）が27日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、AIにまつわる驚きのエピソードを明かした。番組では、巨人の阿部慎之助前監督が、長女への暴行容疑で逮捕された事件で、長女がチャットGPTに相談したことについてピックアップ。見解を問われた中丸は、「今回の件がじゃなくて、話がちょっとそれちゃうんですけど」と前置きし、警鐘を鳴らした。