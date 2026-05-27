中国メディアの参考消息によると、バンコク・ポストはこのほど、「中国がタイの旅行先ランキングでトップに」とする記事を掲載した。記事はまず、「長年にわたり、タイと中国の旅行関係は一方通行だった。中国からの旅行客が大量にタイを訪れ、タイはそうした人々を受け入れるためのインフラ整備やキャンペーン、包括的なサービス精神エコシステムを構築してきた」と伝えた。その上で、世界最大級のオンライン旅行会社トリップドッ