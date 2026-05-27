物流センターの発送部門で働く30代のAさんは、日々重い段ボールを積み上げるアクティブな業務に就いています。そんなある日、Aさんは念願の妊娠が判明しました。喜びを感じたのもつかの間、Aさんの頭をよぎったのは「このままこの仕事を続けて、赤ちゃんは大丈夫だろうか」という強い不安です。【漫画】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「完璧な返し！」そこでAさんは、意を決して上司