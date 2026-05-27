豊田合成が「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」に出展豊田合成は、2026年5月27日から3日間にわたりパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」にてブースを出展。本展では、同社が得意とするゴムやプラスチック技術を基盤とした新たなモビリティ向けの製品群が披露されています。生産工程における環境負荷低減や、将来の自動運転を見据えた乗員保護技術など、多様なアプローチによ