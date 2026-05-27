一夜明けて球団が“対応”■巨人 ー ソフトバンク（27日・東京ドーム）巨人は27日、東京ドームでソフトバンクと対戦する。スタメン紹介前に流れるチームの紹介VTRでは、橋上秀樹監督代行が大きく映し出され、本拠地は歓声に包まれた。前日26日昼に阿部慎之助前監督の辞任が発表。同日のソフトバンクとのナイター前の特別映像には、阿部前監督が何度か登場していた。この日は映像の最後に橋上監督代行の画像が映された。同監