1番・泉口、2番・吉川…丸は7番スタメン■巨人 ー ソフトバンク（27日・東京ドーム）巨人は27日、ソフトバンク戦（東京ドーム）を行う。坂本勇人内野手が「3番・三塁」で先発出場するなど先発メンバーをガラッと入れ替えた。坂本がクリーンアップで先発するのは5番先発だった4月2日の中日戦（バンテリンドーム）以来だ。ベテランの丸佳浩外野手は「7番・右翼」でスタメンに入った。坂本との同時スタメンは今季初めてだ。泉口