ANAグループの客室乗務員らが長崎市の病院を訪れ、入院患者にスズランの花やしおりを贈りました。 白く可憐な花を咲かせた「スズラン」。 花言葉は「幸せ」です。 ANAグループでは患者の幸せを願って、70年前から全国51の赤十字病院などに毎年スズランを寄贈しています。 この日は、客室乗務員らが長崎市の長崎原爆病院を訪れ、スズランの切り花としおりをプレゼント。 病棟で入院患