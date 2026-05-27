「ＤｅＮＡ−オリックス」（２７日、横浜スタジアム）「推せ推せ！ＹＯＫＯＨＡＭＡ☆ＩＤＯＬＳＥＲＩＥＳ２０２６」と題して開催されたこの試合で、アイドルグループ・ＡＫＢ４８がスペシャルゲストとして登場した。メンバーの伊藤百花がセレモニアルピッチを行い、山なりの投球ながら、見事ノーバウンドでキャッチャーミットに収まった。伊藤は声を上げて小躍りし、グループも大盛り上がり。スタンドからも感嘆の声が