5人組グローバルガールズグループのi-dleが、28日発売の女性ファッション誌『CLASSY.』2026年7月号増刊 Special Editionの表紙に登場する。“社会人5年目からの自立とオシャレ”を掲げる『CLASSY.』の表紙を、ガールズグループが飾るのは今回が初。またK-POPグループとしても初のカバー起用となる。【画像】i-dleの手書きチェキ風シールが付録に特集のテーマは「Challenge is Beautiful ― i-dleが教えてくれたこと」。全14ペ