バレーボール女子ＳＶリーグで優勝を飾ったＳＡＧＡ久光の中島咲愛が年間表彰式でドレスアップした姿を公開。反響を呼んだ。しなやかな腕の筋肉が輝くワンショルダーのネイビーのドレス姿で出席。コメント欄などでは「可愛すぎるんだが」、「まじかわいかったです。ほんとに」、「プレー中のカッコイイ美しさとは別で素敵な美しさ見惚れてしまう」、「破壊力とんでもないですね」、「美しすぎて女優すぎます」、「ギャップで