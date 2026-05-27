JR西日本は大阪・夢洲への延伸について2030年代後半の実現を目指したいとしました。 2030年にIR=カジノを含む統合型リゾートの開業が予定されている大阪・夢洲。現在つながっているのは大阪メトロ中央線だけです。 こうした中、JR西日本は5月27日、JR桜島線の桜島駅から舞洲、夢洲までの延伸について、2030年代後半の運行開始を目指したいという考えを示しました。すでに大阪府・市とともに検討会を立ち上げていて、