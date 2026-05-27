「広島−ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）ロッテの広池康志郎投手（２３）が２８日の広島戦に先発する。１７日のオリックス戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）では今季初、先発としても初の勝利を挙げてから中１０日のマウンド。「前回はフォークボールがなかなか決まらなかったので。前回の試合終わってから練習はしてきました」と明かした。マツダスタジアムでは初めての登板。マウンドの傾斜なども確認済みで「宮崎のサ