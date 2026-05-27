参院本会議で答弁する松本デジタル相＝27日午前松本尚デジタル相は27日の参院本会議で、この日の答弁作成に生成人工知能（AI）を活用したと明らかにした。デジタル庁が開発した「源内」と呼ばれる業務補助システムを使って職員が答弁案を作成し、自身が最終確認したと述べた。デジタル庁によると、衆参両院の本会議で生成AIを使用した答弁は初めて。参政党の梅村みずほ氏が、生成AIを使うと答弁が紋切り型になるのではないかと