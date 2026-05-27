祖母山に登ったとみられる大分市内の49歳の女性と連絡が取れなくなっていて、警察と消防が捜索を開始したものの、27日午後5時現在、発見には至っていません。 【写真を見る】祖母山で遭難か49歳女性が行方不明「車の鍵を落とした」家族に連絡後に音信不通20人態勢で捜索も発見至らず大分 行方がわからなくなっているのは、大分市豊饒の利根優子さん（49）です。利根さんは25日、「祖母山に登山に行く」と家族に告げて自宅