きょう（27日）、与野党の実務者は選挙期間中の偽情報・誤情報などへの対策強化に向けた法改正の骨子案について協議し、SNS事業者に選挙への悪影響を軽減するための措置を義務づけることなどの項目について、法案化を進めることで合意しました。選挙中のSNS対策などを話し合う選挙運動に関する協議会がきょう、国会内で開かれ、法改正の骨子案について、協議が行われました。協議では、▼虚偽情報や事実を歪曲する情報などによる選