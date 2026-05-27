女優の平野綾（38）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃の“買い物トラブル”を明かした。平野はストーリーズで「何でかね、同じブーツがふたつ届いてね」と告白。「でも全く違う訳じゃなくて、裏起毛ありかなしかだったの」と伝えた。そして「同じワンピースもみっつ届いてね」と続け、「XSがふたつとSがひとつでね」と困惑。「アロマオイルも同じのが3つと、違う種類のが5つ届いたの」と明かした。これらは