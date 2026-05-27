「ＤｅＮＡ−オリックス」（２６日、横浜スタジアム）アイドルグループ・≠ＭＥ（ノットイコールミー）が「推せ推せ！ＹＯＫＯＨＡＭＡ☆ＩＤＯＬＳＥＲＩＥＳ２０２６」の企画に出演。ライブパフォーマンスなどを行った。４年ぶりにロングヘアにしたことが話題となっている冨田菜々風はイベント後に自身のＳＮＳを更新。透明感溢れるショットとともに「私達のパフォーマンスが少しでも皆さんのパワーになっていますよう