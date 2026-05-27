◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―楽天（２７日・バンテリンドーム）楽天は２７日、中日戦のスタメンを発表した。前日２６日の同戦で完封負けを喫したチームは打線を改造。１番に小深田大翔内野手を起用し、小郷裕哉外野手が「７番・右翼」でスタメン復帰した。先発マウンドは古謝樹投手。今季２勝目を目指す左腕の投球に期待がかかる。以下、楽天のスタメン。１番・二塁小深田２番・左翼佐藤３番・中堅辰己