将棋の渡辺明九段が２７日、東京・渋谷区で第７６期王将戦二次予選に臨み、１１０手で鈴木大介九段に敗れた。２５年９月の銀河戦以来、約８か月ぶりの対局。渡辺は２０２４年１２月にけがによる左ひざの手術を受け、約１か月休場。その後も回復が芳しくなく、昨年は４月から約２か月、同年９月から今年３月までと２度休場していた。４月に復帰後はイベントなどには出演したが、ここまで対局がなかった。この日は午前１０時の