◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセンダービーはサラブレッドにとって、たった一度の夢舞台。だからこそ、携わる人の熱い思いに触れると強く残る。「本当にいい馬でね。特に雰囲気。オーナーにお願いしました」と野中調教師が懐かしそうに振り返るのがマテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）。当歳時のセレクトセールで買