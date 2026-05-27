◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人は２７日、ソフトバンク戦のスタメンを発表した。坂本勇人内野手と丸佳浩外野手が今季初めて同時にスタメンに名を連ねた。坂本の３番での先発出場は、２４年８月１４日の阪神戦（東京ドーム）以来、２年ぶり。２７歳の泉口友汰内野手が野手の最年少となった。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（遊）泉口２（二）吉川３（