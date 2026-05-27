5月27日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、日刊スポーツの「AI、悩み相談の相手として若い女性に浸透…10代半数、20～40代も３割超消費者委調査」という記事を取り上げ、大竹まことらがコメントした。 砂山アナ（アシスタント）「まずこちら日刊スポーツですね。昨日、巨人の阿部監督の辞任というのがあったんですが、元になったのが、長女がAIに相談をして児相に相談して、そこから