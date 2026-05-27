女優の土屋太鳳の姉で「ミス・ジャパン２０１９」グランプリの土屋炎伽（ほのか）さんが、２７日までに自身のＳＮＳを更新。京都での写真が話題になっている。インスタグラムに「お仕事前に京都ひとり観光定期的にお礼参りに足を運ぶ京都ですが、大体妹と一緒に訪れることが多いのでひとりで巡る京都は新鮮でした」と書き始め、清水寺を背景に撮ったショットなどを投稿。「いつも訪れる車折神社や鈴虫寺はもちろん、行っ