大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、5月27日の放送に「日本坂道学会」会長の山野勝が出演した。監修を務め、4月に出版となった『お江戸・東京 坂タモリ 新宿・渋谷・目黒区編』に関連し、坂道について、タモリとの交友などについて語った。 山野勝「（年齢は）83歳です。元気はありません（笑）。心臓が悪くなってね」 大