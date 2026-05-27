元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が２７日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。グループ時代の立ち位置について率直な思いを明かした。この日の視聴者生投票のテーマ「『私って脇役だな…』と感じたことがありますか？」について聞かれると「僕はグループをやってた頃は特に思ってましたね。全然悪い意味じゃなくて積極的に、むしろ」と、ＫＡＴ―ＴＵＮ時代について話