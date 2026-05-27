広島・鈴木健矢投手が２８日・ロッテ戦（マツダ）で移籍後初先発することが２７日、発表された。ローテの谷間に実質ブルペンデーを想定。ドラフト５位・赤木（佛教大）も候補の一人だったが、２２日・中日戦（バンテリンＤ）の初回に栗林のアクシデントで緊急登板し、３回１／３を２安打無失点に抑えた右腕に白羽の矢が立った。２４年オフの現役ドラフトで加入したサブマリン。移籍２年目の今季は、ここまで１２登板で防御率２