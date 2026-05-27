福島県で起きた部活遠征中のバス事故を受け、愛知県教育委員会が県内の中学・高校など計240校に調査したところ、昨年度の部活のバス利用で、無許可で有償の送り迎えをする「白バス行為」にあたる例はなかったということです。一方で、県立・私立計64の高校で、レンタカーでバスを借り保護者や顧問が運転していた事例があったこともわかりました。県教委は今月21日、部活の遠征では原則公共交通機関を利用し、難しい場