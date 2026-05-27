新日本プロレスは２７日、親会社のブシロードがテレビ朝日とサイバーエージェントに株式譲渡することを発表した。ブシロードは新日本プロレスの株を７割保有しているがすべてテレ朝とサイバーエージェントに売却する。譲渡価格は合計３５億９７００万円。譲渡する。正式な譲渡日は６月３０日を予定している。これを受けテレビ朝日ホールディングス（ＨＤ）もテレビ朝日が新日本プロレスの株式を取得したことを発表した。テレ