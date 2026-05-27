大麻を販売する目的で所持したとして、43歳の男が逮捕・送検されました。警察によりますと、新城市の内装業・加藤貴之容疑者(43)は26日、自宅で大麻数百グラムを販売目的で所持した疑いが持たれています。警察に情報提供があり、加藤容疑者の自宅を家宅捜索したところ、末端価格およそ50万円、少なくとも100gの大麻と大麻を育てるための温室が見つかったということです。調べに対して加藤容疑者は「自分で吸うために持って