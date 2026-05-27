気温も湿度も高くなる梅雨から夏。「冷蔵庫に入れているから安心」と思っていても、ただ詰め込んでいると鮮度が落ちてしまう場合もあるんです。 料理研究家・食品ロス削減アドバイザーの島本美由紀さんによると、冷蔵庫の中にも食品ごとに適した〈保存先〉があるのだとか。基本をチェックして、食材をおいしく長持ちさせましょう！食品を長持ちさせるには保存先＝アドレスが重要食品の保存は、「常温」「冷暗所」「要冷蔵」「要冷