プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年5月24日にユーチューブを更新し、今季のトレードを独自予想した。「DeNAはもうひとりくらいピッチャーがほしい」高木氏が注目したのは、オリックス山岡泰輔投手（30）だ。山岡は24日にベルーナドームで行われた西武戦で今季初登板した。3年ぶりに先発のマウンドに上がり、初回わずか20球でKOされた。先頭打者の本塁打を許し、その後、2連続ヒットを浴びる大乱