岡山後楽園 提供 岡山後楽園が27日、タンチョウのヒナ2羽が誕生したことを発表しました。 岡山県自然保護センターで生まれた有精卵を後楽園のタンチョウが代わって抱く「托卵」という方法で、25日と26日にヒナが生まれたということです。2羽は園内のゲージで公開されています。 岡山後楽園では2025年6月にタンチョウのヒナ1羽が生まれましたが、生後約1カ月で死んでいます。 岡山県は全国一のタン