地域医療を支えている病院が相次いで閉鎖の方針です。閉鎖の方針が明らかになったのは、福岡県久留米市の久留米大学医療センターと、北九州市若松区の産業医科大学若松病院です。国立久留米病院を引き継いだ久留米大学医療センターは、小児科など15の診療部門があり、地域医療を支えてきました。しかし、久留米大学は、医療センターの経営が厳しい状況が続いていることから、2027年度末までに段階的に診療部門を