5月25日夜、プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が長女への暴行容疑で逮捕されたと、テレビや新聞が一斉に報じた。ただ、この逮捕について、警視庁は正式な発表をしていない。各社の情報源として並んでいたのは「捜査関係者によると」だ。この表現が出てきたとき、読者は少し立ち止まって考える必要がある。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●すべての逮捕が「警察発表」されるわけではない警察は通常、誰かを逮捕した際に、被