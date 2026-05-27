カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 次の政策決定がどうあるべきかを予測するのは時期尚早 連邦準備制度（FED）は、今後の政策見通しについて中立の立場をとるべきである 米国のインフレに対するリスクは、現在、労働市場悪化のリスクよりも高くなっている そうは言うものの、引き続き両方のリスクに注意を払う必要がある 4月以降に発表された米国の経済指標のほとんどは、インフレリスクが低下するのではなく、高まってい