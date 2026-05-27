通貨オプションボラティリティードル円１週間は４．７％の低水準 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK4.725.154.855.92 1MO6.335.375.726.82 3MO7.135.486.276.86 6MO7.855.836.907.22 9MO8.146.047.307.36 1YR8.396.357.697.52 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.537.745.85 1MO6.73