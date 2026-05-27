ローガン・ダラス連銀総裁 供給が大幅に制約される中、海峡を通過する船舶の航行が間もなく紛争前の水準に戻らなければ、世界の石油・天然ガス消費はこれまで以上に大幅に減少する必要が出てくる可能性がある 経済的な影響は、最終消費者が他のエネルギー源に切り替えたり、エネルギーをより効率的に利用したりできる度合いと、経済活動の縮小を余儀なくされる程度に左右される 講演原稿では、足元の経済見