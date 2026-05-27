ドル円一時１５９．４４レベル、４月３０日以来の高値水準＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時159.44レベルと本日の高値を更新した。４月３０日以来のドル高・円安水準となっている。この日は政府・日銀が５兆円規模の介入を実施したと観測された日だ。足元のドル円相場は極めて緩やかな上昇だが、水準自体は介入警戒水域に入ってきている。 USD/JPY159.44