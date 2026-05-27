27日の県内は、暖かい空気が流れ込んだ影響で気温が上がり、飯山で29.6度など季節先取りの暑さとなりました。こうした中、長野市では早くも冷た～いスイーツで涼を取る人の姿が見られました。「冷たい」日傘を差して歩く人や、半袖姿の人が目立った長野市の善光寺仲見世通り。滋賀から「草津温泉行ってた。涼しかったけどこっち来たら、暑い、暑い」滋賀から「朝寒かったから長袖着たけど、脱ぎたいくらい」この日の県