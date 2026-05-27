静岡県内でも汗ばむような暑い日が増え、“冷たい麺”が恋しい季節となりました。そんな今こそ食べたい、驚きとおいしさが詰まった、静岡の『進化系そば』が注目を集めています。冷たいそばといえば、定番のシンプルな“ざるそば”も人気ですが、トマトに、大葉さらにはカキまで！？彩りも豊かな様々な旬の食材を掛け合わせた“創作そば”が、続々と登場しているんです。（店主）「変わりそばを見て、それを食べに来てくれてる人っ