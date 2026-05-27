発生から１日が経過し、どこの家庭でも起こりうる家族間トラブルだったことが判明した巨人・阿部慎之助前監督の暴行事件。だが、世間が事の真相を掴みきれない中、巨人フロントはたった半日で事実上の解任に踏み切った。その判断を疑問視する声はチーム内からも出ているという。＊＊＊【写真】釈放直後の阿部慎之助前監督の姿をキャッチ！電子タバコを手にして不安げな表情で車を降りてきたいくらなんでも非情すぎやしないか