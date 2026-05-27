川崎市の男性が長男と会えなくなったことを理由に自殺したのは、市が妻に転校を指南して親権を侵害したためだとして、遺族が妻と市に損害賠償を求めて横浜地裁川崎支部に提訴したことが27日、関係者への取材で分かった。