富山県警が登山者に無料で貸し出す「ココヘリ」の発信機（左）富山県警は6月1日から北アルプスの立山連峰で、遭難した際の位置特定に使う電波発信機を登山者に無料で貸し出す。山岳捜索サービス「ココヘリ」を提供する「オーセンティックジャパン」（福岡市）と27日、同社の発信機を使うための協定を締結した。オーセンティック社によると、無料貸与は全国初の取り組み。立山連峰の登山口にある室堂警備派出所などで借りること