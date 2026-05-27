◇交流戦巨人・田中将―ソフトバンク・スチュワート（東京ドーム）ヤクルト・小川―西武・武内（神宮）DeNA・東―オリックス・エスピノーザ（横浜）中日・金丸―楽天・滝中（バンテリンドームナゴヤ）阪神・木下―日本ハム・福島（甲子園）広島・鈴木―ロッテ・広池（マツダスタジアム）