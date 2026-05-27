ロッテの広池康志郎投手が28日の広島戦（マツダ）に先発することが発表された。広島は鈴木健矢投手が先発する。広池は今季、中継ぎとして開幕1軍を果たし、4月12日の西武戦から先発に配置転換。ここまで7試合に登板、5試合に先発して1勝1敗、防御率3・09。今季初勝利を飾った17日のオリックス戦から中10日での登板となる。右腕は「7回投げ切って勝てたのは、自信になった」と振り返り、「まだまだ始まったばかりなので。やって