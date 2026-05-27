日本航空は、広島から羽田空港に向かう便に乗務予定だった客室乗務員が、前日に過度に酒を飲み乗務できなくなったため、出発が40分ほど遅れたと明らかにしました。日本航空によりますと、今月23日、広島発＝羽田行きの便で、乗務予定だった客室乗務員から出発前に行った検査でアルコールが検知されました。交代の確保に時間がかかったため、出発がおよそ40分遅れたということです。乗務員は本来、出勤前に行わなければならない事前