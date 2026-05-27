◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人-ソフトバンク(27日、東京ドーム)巨人のスタメンが発表されました。5連敗中の巨人は前日から野手3選手を入れ替え。坂本勇人選手が「3番・サード」に、丸佳浩選手が「7番・ライト」に、松本剛選手が「8番・レフト」に入りました。この日対戦するソフトバンク先発は、1軍初登板の左腕・アルメンタ投手です。先発は戸郷翔征投手。ここまで3試合先発し1勝1敗で防御率4.24です。前回19日ヤクルト戦は7回無