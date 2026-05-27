7月1日からのパスポートの申請手数料引き下げに伴い、窓口の混雑が予想されることから外務省は余裕を持った申請を呼びかけています。旅券法の改正により、7月1日からパスポートの申請手数料が引き下げられます。18歳以上は、有効期間10年間のパスポートのみとなり、電子申請の場合、現在の1万5900円から8900円に、18歳未満では5年間のパスポートが、4400円に引き下げられます。27日は外務省のキャラクター「パスポくん」が会見に登